Названа ошибка при похудении, которая наносит серьезный вред здоровью

«Если организм получает слишком мало калорий, то переходит в режим энергосбережения: обмен веществ замедляется, а главной задачей становится выживание. Организм пытается сохранить каждую поступающую калорию, и, как следствие, вес замирает в одной точке. Плохо еще и то, что при недостатке энергии ее источником становятся мышцы, а они сгорают быстрее, чем жир», — объяснила Зухра Павлова в своем Telegram-канале.