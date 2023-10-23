Названа ошибка при похудении, которая наносит серьезный вред здоровью
Эксперты не устают повторять: худеть нужно с умом, то есть по определенным правилам. Иначе вы рискуете не получить желаемого результата и навредить своему здоровью. Одной из главных ошибок при снижении веса врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова считает резкое сокращение калорийности рациона.
«Если организм получает слишком мало калорий, то переходит в режим энергосбережения: обмен веществ замедляется, а главной задачей становится выживание. Организм пытается сохранить каждую поступающую калорию, и, как следствие, вес замирает в одной точке. Плохо еще и то, что при недостатке энергии ее источником становятся мышцы, а они сгорают быстрее, чем жир», — объяснила Зухра Павлова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что резкое сокращение калорийности рациона также может привести к нарушению пищевого поведения и нервному срыву, к обострению хронических заболеваний, негативно сказаться на иммунитете.
Важно разделять понятия «диета» и «правильное питание»: в первом случае мера всегда временная, во втором — это образ жизни, подчеркнула эксперт.