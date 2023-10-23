Названы два ночных симптома, на которые нужно обратить внимание

Проблемы с засыпанием могут возникнуть у любого человека. Эксперт по сну Дейзи Мэй поделилась двумя ночными симптомами, на которые следует обратить внимание.

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Частые проблемы со сном. Если человеку трудно засыпать в течение нескольких недель, то нужно обратиться к специалисту, говорит Дейзи Мэй.

Усталость в течение дня. Этот симптом может указывать на недосып. Помимо чрезмерной усталости, человек становится ворчливым и раздражительным, он не может сконцентрироваться.

Хороший ночной сон жизненно важен для предотвращения ожирения, болезней сердца и потери памяти.