Улучшающие сон фрукты и овощи назвала диетолог
Лаванда, грейпфрут, черешня, спаржа и тыква помогают справляться с бессонницей, улучшают качество сна и благоприятно сказываются на настроении. Об этом заявила диетолог Анастасия Кондаурова.
По словам Кондауровой, перечисленные травы, фрукты и овощи можно назвать натуральным снотворным или природным успокоительным. В частности, содержащая вещество триптофан тыква является незаменимым помощником в регулировке сна и настроения. При плохом качестве сна также полезна черешня, в которой есть мелатонин.
Кроме того, от бессонницы спасают бананы, богатые калием и магнием. Успокаивающие свойства лаванды, в свою очередь, способствуют улучшению сна и расслаблению. Для этого специалист посоветовала добавлять лавандовое масло в ванну или использовать в аромалампе. Аналогичными свойствами обладают грейпфрут и спаржа, пишет издание «Подмосковье сегодня».