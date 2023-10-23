Улучшающие сон фрукты и овощи назвала диетолог

Лаванда, грейпфрут, черешня, спаржа и тыква помогают справляться с бессонницей, улучшают качество сна и благоприятно сказываются на настроении. Об этом заявила диетолог Анастасия Кондаурова.

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По словам Кондауровой, перечисленные травы, фрукты и овощи можно назвать натуральным снотворным или природным успокоительным. В частности, содержащая вещество триптофан тыква является незаменимым помощником в регулировке сна и настроения. При плохом качестве сна также полезна черешня, в которой есть мелатонин.