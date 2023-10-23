Ортопеды рассказали, как снизить риск деформации стопы

Правильный подбор обуви может свести к минимуму нагрузку на стопы, снизив риск развития молоткообразных пальцев и других деформаций. Об этом сообщают ортопеды из Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне (BCM).

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"Частые проблемы, с которыми сталкиваются люди, включают молоткообразные пальцы ног, волдыри, подошвенный фасциит и шишки. Некоторые из них легко решаемы, но другие могут потребовать участия специалиста", — объяснил доктор Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне Рональд Лепоу.

Проблемы со стопами чаще всего возникают из-за трения и давления, при этом может помочь правильный подбор повседневной обуви.

Ботинок должен иметь широкий и глубокий носок, чтобы пальцы ног могли свободно двигаться. Также стоит избегать высоких каблуков.

Людям с низким или высоким сводом стопы подойдет обувь с ортопедическими вставками.

При молоткообразных пальцах уменьшить дискомфорт могут специальные насадки на пальцы, но они не являются лечением.

Неприятный запах от ног может быть результатом чрезмерной потливости или деятельности бактериальных инфекций и требует обращения к врачу. Распознать ее можно по зуду между пальцами и ранами на коже.

Грибок ногтей — еще одна распространенная инфекция, для борьбы с которой можно использовать безрецептурное противогрибковое средство. Носки из влагоотводящего материала, например мериносовой шерсти, могут предотвратить рост грибка. Для лечения тяжелых симптомов врач может назначить местные или пероральные противогрибковые препараты.