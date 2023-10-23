Завтрак для ясного ума: диетологи рассказали, что есть людям старше 40 лет
Употребление правильных продуктов первым делом с утра поможет подготовиться к продуктивному дню, а также сбросить вес и зарядиться хорошим настроением. Это особенно важно, когда организм стареет и ухудшаются такие когнитивные функции, как память.
В то время как употребление завтрака, богатого сахаром и рафинированной мукой, грозит затуманиванием мозга, выбор вместо этого питательных продуктов улучшит концентрацию внимания и общее здоровье мозга в долгосрочной перспективе.
Диетолог Шери Бергер назвала самые полезные из них, сообщает американское издание She Finds.
Яйца
Яйца — не только один из самых популярных продуктов на завтрак, но и один из самых полезных. Этот богатый белком ингредиент обладает множеством важных свойств, в том числе для мозга.
— Яйца — источник ключевых питательных веществ, которые нужны для здоровья мозга, таких как холин, витамины В12, В6 и фолиевая кислота, — объяснила доктор Бергер. — Согласно исследованиям, холин используется организмом для выработки ацетилхолина, который помогает регулировать память и настроение.
Чтобы по-настоящему взбодрить организм, можно добавить в яйца богатые питательными веществами овощи: лук, перец, шпинат, помидоры и грибы.
Рыба, орехи и семена
Многие виды рыбы богаты омега-3 жирными кислотами, которые творят чудеса с мозгом. Исследования показывают, что употребление в пищу рыбы, богатой омега-3 жирами, такой как лосось, тунец, форель и сардины, замедляет снижение умственных способностей и предотвращает болезнь Альцгеймера.
— Добавьте к рогалику из цельнозерновой муки лосось, помидоры и авокадо, получится идеальный завтрак, — предложила эксперт.
Люди, которые не любят рыбу, могут получить омега-3 жирные кислоты из семян чиа, молотых семян льна, конопли, тыквы, грецких орехов.
Поддержание мозга в отличной форме — это ежедневная практика из ряда полезных привычек.