Медики назвали пять правил для снижения уровня холестерина

Во-первых, важно внести коррективы в питание, исключив из рациона жирное мясо, сало, сливочное масло, молочные продукты и продукты, содержащие трансжиры. Рекомендуется заменить их на овсянку, фрукты, рыбу и орехи. Вместо обычных напитков стоит предпочитать зеленый чай, указывают исследователи из Королевского колледжа Лондона.

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Во-вторых, регулярные физические нагрузки в течение, по меньшей мере, получаса в день играют важную роль в снижении уровня холестерина.

Третье правило заключается в умеренном употреблении алкоголя. Исследователи из Королевского колледжа Лондона рекомендуют употреблять красное вино для общего благополучия, но не более одного раза в две недели.

Четвертое правило подразумевает контроль над весом. При избыточной массе тела жиры склонны скапливаться в области живота, вместе с холестерином LDL, который считается «плохим».

Пятое и последнее правило – употребление достаточного количества воды. Исследования подтверждают, что обезвоживание может привести к повышению уровня холестерина в крови.