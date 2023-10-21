Назван разрушающий кишечник продукт - опаснее еды с красителями

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева составила список продуктов, которые достаточно популярны, но и вместе с тем особенно вредны для организма, так как заставляют его работать на износ.

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Один из самых коварных в списке - все-таки сахар. Как отметила врач, сначала сахар как стимулятор запускает ряд процессов в организме, изнашивая его, а затем еще и провоцирует жировые отложения в проблемных места, а также в районе внутренних органов. Чем больше сахара в рационе, тем сильнее ощущается разрушительный эффект.

Рекомендуется "найти в себе силы отказаться от него сейчас, пока не поздно", еще раз предупредила специалист. Ограничение сахара - лучший способ поддержать свой иммунитет в холодное время года, отметила врач.

"Сахар провоцирует "сахарные качели", а это истощает кортизол, ответственный за иммунный ответ. Кроме того, сахар провоцирует системное воспаление, на которое "отвлекается" иммунитет", - объяснила гастроэнтеролог.

Также стоит помнить о вреде различной быстрой еды (бургеры, газировка, чипсы). Она содержат пищевые добавки, красители и усилители вкуса, которые доставляют в организм массу всего ненужного. Спасает то, что со временем люди стали осознавать, что есть такую пищу ежедневно - опасное решение. Пациенты стали больше заботиться о пищеварении, состоянии желудочно-кишечного тракта и здоровья в целом - до появления опасных симптомов.