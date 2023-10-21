Диетолог ответила, можно ли пить алкоголь при похудении

Те, кто находятся на диете, могут позволить себе отдельные виды алкогольных напитков в ограниченных количества. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог Дарья Гудкова.

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По словам эксперта, в бокале полусладкого вина содержится 80-100 килокалорий, в полусухом — 78. Поэтому, худеющим людям стоит отдавать предпочтение сухим винам.

— Они, если так можно выразиться, самые «диетические», — разъяснила Гудкова.

Нутрициолог напомнила, что в сухих винах из красных сортов винограда есть ресвератрол. Это вещество обладает противовоспалительным и успокаивающим действием — оно способно нормализовать давление и препятствует старению.

Гудкова отметила, что для достижения эффекта худеющим нужно исключить из рациона сахар, соль и прочие виды алкоголя. Пару сухому вину должна составить пища, которая будет насыщена жирами и белками. Прием пищи с алкоголем перед сном, по мнению врача, прибавит проблем с засыпанием, передает Lenta.ru.