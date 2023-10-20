Врач объяснил, как макароны помогут снизить риск развития рака

Макароны принято считать не самым полезным продуктом. Но всегда есть и другая точка зрения. Врач-диетолог Майкл Мосли рассказал, что макароны могут помочь снизить риск развития рака. Об этом пишет издание Express.

© Unsplash

По словам специалиста, чтобы макароны стали безопасными, их нужно сначала сварить, потом охладить, затем снова разогреть и только после этого есть.

Как объяснил доктор Мосли, в результате охлаждения крахмал, содержащийся в макаронах становится резистентным и начинает работать в организме так же, как и клетчатка. А регулярное употребление клетчатки, по словам доктора Мосли, может почти на 50 процентов снизить риск развития развития рака кишечника и поджелудочной железы.

Резистентный крахмал можно обнаружить в том числе в чечевице, фасоли и цельнозерновых продуктах, а также картофель. Но картошку, как и макароны, перед употреблением доктор Мосли советует охладить в холодильнике.