Врач объяснил, как макароны помогут снизить риск развития рака

Врач Мосли объяснил, как макароны могут помочь снизить риск развития рака
Макароны принято считать не самым полезным продуктом. Но всегда есть и другая точка зрения. Врач-диетолог Майкл Мосли рассказал, что макароны могут помочь снизить риск развития рака. Об этом пишет издание Express.
По словам специалиста, чтобы макароны стали безопасными, их нужно сначала сварить, потом охладить, затем снова разогреть и только после этого есть.
Как объяснил доктор Мосли, в результате охлаждения крахмал, содержащийся в макаронах становится резистентным и начинает работать в организме так же, как и клетчатка. А регулярное употребление клетчатки, по словам доктора Мосли, может почти на 50 процентов снизить риск развития развития рака кишечника и поджелудочной железы.
Резистентный крахмал можно обнаружить в том числе в чечевице, фасоли и цельнозерновых продуктах, а также картофель. Но картошку, как и макароны, перед употреблением доктор Мосли советует охладить в холодильнике.
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