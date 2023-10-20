Диетолог объяснила, как определить дефицит белка в организме

«Один из основных признаков недостатка белка в рационе – это отеки. Белок играет важную роль в поддержании правильного баланса жидкостей в организме. Когда не хватает белка, жидкость может задерживаться в тканях, вызывая отеки», – пояснила врач. Также о нехватке белка может говорить ослабленная иммунная система. Если в рационе его недостаточно, то организм становится более уязвимым к инфекционным и воспалительным заболеваниям. Инна Ульянова добавила, что дефицит белка может привести к деструктивным изменениям в костях, суставах и мышцах. Чтобы избежать дефицита белка, важно учесть его важность в рационе. Врач посоветовала употреблять мясо, птицу, молочные продукты, яйца, орехи, бобовые. При необходимости можно использовать добавки – различные протеины, пишет издание Neprosto.fun. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что врач Хухрев объяснил, на какую проблему со здоровьем указывает жажда. Фото: unsplash.com