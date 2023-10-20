Влияет ли вода на старение: окислительно-восстановительный потенциал

Всего одна простая привычка способна продлить вам жизнь.

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В процессе жизнедеятельности человека происходят неизбежные изменения. При этом на старение организма могут повлиять такие факторы, как питание, образ жизни и окружающая среда.

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Окислительно-восстановительный потенциал и роль воды в нём

Вода — источник жизни, так как она помогает в биохимических реакциях и поддерживает различные метаболические процессы в организме. Одной из жизненно важных функций является её участие в окислительно-восстановительных реакциях (отдача и принятие электронов).

Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) — способность клеток и тканей организма устранять свободные радикалы и другие окислительные вещества, которые могут привести к повреждению ДНК, белков и липидов (сложные молекулы, необходимые клеткам).

Вода играет важнейшую роль в поддержании ОВП, поскольку может отдавать электроны вредным свободным радикалам и проявляет антиоксидантную активность, предотвращая повреждение клеток, а следовательно, замедляя старение.

Недостаток воды в организме может привести к снижению ОВП и повышению риска преждевременного старения и развития хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и ожирение, тесно связанных с процессами старения.

Обезвоживание становится причиной недостаточного поступления кислорода и питательных веществ в клетки, что усиливает окислительное повреждение. Кроме того, недостаток воды способен замедлить процессы выведения продуктов метаболизма организма.

Как поддерживать ОВП и сколько воды пить

Согласно исследованиям, около половины людей во всем мире не соблюдают рекомендации по ежедневному потреблению воды. При этом есть подтверждённые данные о том, что поддержание достаточного уровня воды в организме может замедлить процесс старения и предотвратить или отсрочить хронические заболевания.

Поэтому, чтобы сохранить молодость и хорошее самочувствие, важно соблюдать норму потребления воды: 30 мл на один кг веса.

Особенно полезна «живая» вода — не из-под крана или обычная в бутылках из супермаркетов, где ОВП часто от +200 до +300 мВ, а из подземных источников или талая. Также вода из озера Байкал обладает отрицательным ОВП и восстановительными свойствами.