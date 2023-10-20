Психолог Полина посоветовала не переедать в осенний сезон

«Универсальный рецепт сохранения стройности — правильно и в меру питаться. Избегайте переедания. Замените вредные продукты на аналогичные, но при этом полезные. Хлеб — на хлебцы и снеки из злаков, пирожные и шоколад — на сезонные фрукты и сухофрукты», — заявила она в беседе с Life.ru.