5 изменений, которые произойдут в организме при отказе от алкоголя на месяц

Отказ от алкоголя даже на 30 дней может принести много пользы для физического и психического здоровья.

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Пять изменений, которые произойдут в организме, если вы проведете месяц без капли спиртного, публикует издание Fox News.

1. Улучшится здоровье печени

Регулярное употребление алкоголя оказывает негативное влияние на печень. Если спиртное не поступает в организм, печень имеет шанс восстановиться и улучшить свои функции.

2. Сон станет более качественным

Алкоголь негативно влияет на нервную систему и сон. А злоупотребление горячительными напитками грозит похмельем с массой дискомфортных ощущений. При отказе от спиртного человек гораздо лучше спит, а значит, на утро и в течение всего дня чувствует себя полным сил.

3. Похудение

Чрезмерное употребление алкоголя может привести к увеличению веса. Алкоголь замедляет ваш метаболизм, он чрезвычайно калорийный (особенно суперсладкие напитки). Так что отказавшись от горячительных напитков даже на месяц, вы скорее всего распрощаетесь с несколькими килограммами.

4. Улучшится пищеварение

Расстройство желудка и так называемый рефлюкс после употребления алкоголя — распространенное явление. Подобно тому, как употребление алкоголя может вызвать воспаление в печени, оно также может вызвать воспаление слизистой оболочки желудка. Месяц трезвости дает вашему желудку шанс вернуться к нормальной работе и правильному перевариванию пищи.

5. Улучшение работы мозга