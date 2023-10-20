Врач назвала способы восполнить дефицит кальция при остеопорозе

О том, как восполнить дефицит кальция при остепорозе, рассказала диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Динуллина, говорится в релизе Министерства здравоохранения Оренбургской области.

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Медик напомнила, что в качестве основного источника кальция стоит употреблять молоко, сыр, творог, сметану, рыбу. Элемент содержится и в растительных продуктах, однако в их составе он хуже усваивается. Его можно получать благодаря добавкам: глюконату и фосфату, которые можно приобрести в аптеке – принимать днем и вечером.

Однако, по словам специалиста, усвоится кальций только при достаточном количестве витамина D, на который стоит сдать анализ. Его также можно найти среди аптечных аппаратов или получить с приемом в пищу икры, сливочного масла, яиц.

При остеопорозе Динуллина также порекомендовала следить за балансом кальция, фосфора и магния – они должны быть в соотношении 1:1:0,5, ведь избыток фосфора понижает кальций. Белок можно получить из растительных источников, он содержится в сое, бобовых, грибах, и злаках. Фосфор – в мясе, рыбе, яйцах, хлебе; магний – сухофруктах, орехах, семенах.

Специалист предупредила, что при проблемах с ЖКТ компоненты усваиваться не будут. В заключение диетолог посоветовала отказаться от алкоголя, не употреблять более пяти грамм соли в сутки и двух чашек кофе в день.