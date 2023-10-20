Какой признак поможет распознать сгущение крови
Чувство жажды является главным признаком, который сигнализирует о сгущении крови. Об этом "Москве 24" рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
"Сгущение крови - это потеря объема ее жидкой части. Поэтому главный симптом в данном случае - чувство жажды. Когда человек выпьет воды, кровь разбавится и сгущение пройдет", - пояснил эксперт.
По словам врача, кровь может становиться более густой и в случаях чрезмерного потребления соли, а также при потливости. Помимо этого, такое последствие наступает после рвоты и диареи.
Специалист пояснил, что сгущение крови негативно влияет на работу организма человека, поэтому важно регулярно восполнять объем потерянной им жидкости.
"Если воды в организме мало, уменьшается объем циркулирующей крови и снижается кровообращение в очень многих органах и тканях. Если у нас снизилось кровообращение, ткани начинают испытывать кислородное голодание, в них накапливаются продукты распада, жизнедеятельности, которые не вымываются", - предупредил Хухрев.