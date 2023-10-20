Какой признак поможет распознать сгущение крови

"Если воды в организме мало, уменьшается объем циркулирующей крови и снижается кровообращение в очень многих органах и тканях. Если у нас снизилось кровообращение, ткани начинают испытывать кислородное голодание, в них накапливаются продукты распада, жизнедеятельности, которые не вымываются", - предупредил Хухрев.