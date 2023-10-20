5 симптомов, которые говорят о переизбытке «женских» гормонов у мужчин

Эстрогены присутствуют в организме обоих полов, но в разной концентрации: у женщин их гораздо больше.

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Доктор медицинских наук, профессор, медицинский директор сети клиник Medical On Group Светлана Каневская рассказала, какие нарушения может вызвать переизбыток этого гормона у мужчин.

Все гормоны в организме человека связаны, и при изменении одного гормона одновременно изменяется другой. Так, при повышении уровня эстрогенов у мужчин идёт параллельное снижение уровня основного мужского гормона тестостерона.

На повышенный уровень эстрогена могут указывать следующие симптомы:

увеличение массы тела и развитие ожирения;

увеличение в размерах молочных желез;

снижение полового влечения;

развитие эректильной дисфункции;

проблемы с репродуктивной функцией.