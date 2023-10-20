5 симптомов, которые говорят о переизбытке «женских» гормонов у мужчин
Эстрогены присутствуют в организме обоих полов, но в разной концентрации: у женщин их гораздо больше.
Доктор медицинских наук, профессор, медицинский директор сети клиник Medical On Group Светлана Каневская рассказала, какие нарушения может вызвать переизбыток этого гормона у мужчин.
Все гормоны в организме человека связаны, и при изменении одного гормона одновременно изменяется другой. Так, при повышении уровня эстрогенов у мужчин идёт параллельное снижение уровня основного мужского гормона тестостерона.
На повышенный уровень эстрогена могут указывать следующие симптомы:
- увеличение массы тела и развитие ожирения;
- увеличение в размерах молочных желез;
- снижение полового влечения;
- развитие эректильной дисфункции;
- проблемы с репродуктивной функцией.
Светлана Каневская отметила, что причиной переизбытка эстрогена в мужском организме могут быть хронические стрессовые ситуации, неправильный образ жизни, патология печени или щитовидной железы, ожирение, неконтролируемое использование гормональных препаратов или генетический дефект.