Врач пояснила, для кого опасно проходить 10 тысяч шагов в день

Десять тысяч шагов в день в некоторых случаях могут навредить нашему телу и даже разрушить его. Об этом рассказала физический реабилитолог, тренер Международной федерации йоги София Агапова. По ее словам, столь длительная прогулка принесет пользу далеко не всем.

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Так, не стоит начинать столь длительные прогулки, если есть боли в суставах ног, пояснице и спине.

— Чрезмерная нагрузка на больное место во время ходьбы в большинстве случаев усугубит состояние и приведет к серьезным последствиям, — отметила Агапова в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».