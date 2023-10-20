Врач пояснила, для кого опасно проходить 10 тысяч шагов в день
Десять тысяч шагов в день в некоторых случаях могут навредить нашему телу и даже разрушить его. Об этом рассказала физический реабилитолог, тренер Международной федерации йоги София Агапова. По ее словам, столь длительная прогулка принесет пользу далеко не всем.
Так, не стоит начинать столь длительные прогулки, если есть боли в суставах ног, пояснице и спине.
— Чрезмерная нагрузка на больное место во время ходьбы в большинстве случаев усугубит состояние и приведет к серьезным последствиям, — отметила Агапова в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Агапова отметила, что стоит сократить продолжительность прогулки, если после нее у человека наблюдается ломота, усталость. Это говорит о наличии проблем с опорно-двигательным аппаратом. Необходимо установить причину появления дискомфорта, а уже после ходить так много и долго, как захочется.