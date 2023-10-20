5 советов, которые помогут бороться с сахарным похмельем

Не все знают, что переизбыток сахара на следующий день может вызвать типичные симптомы похмелья: тошноту, проблемы с пищеварением, головные боли, вялость. Эксперты дали пять советов, которые помогут бороться с этим состоянием.

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1. Вода с лимоном. Этот напиток помогает избавиться от токсинов и способствует выработке желчи, что бонусом ещё и активизирует сжигание жира.

2. Отказ от молочных продуктов. Молоко, йогурт, сливки и сыр, как и сахар, трудно перевариваются. Поэтому лучше на время от них отказаться.

3. Прохладный душ. Этот способ помогает быстрее вывести токсины из организма.

4. Отказ от соли. Солёная еда, как бы парадоксально это ни звучало, вызывает тягу к сладкому. Чтобы избежать этого, следует на время отказаться от соли.