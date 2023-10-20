Ученые перечислили «вредные» углеводы, помогающие похудеть
Сертифицированные нутрициологи сестры Лакатос назвали мифом утверждение, что для похудения нужно исключить из рациона углеводы.
Так, специалисты заявили, что кукуруза, свекла, бананы, картофель и другие источники углеводов могут, наоборот, принести пользу для снижения веса.
А вот что действительно стоит убрать из рациона – это белый хлеб, кексы, печенья, булочки и прочую выпечку, а также сухие завтраки и картофель фри. Можно оставить в меню его запеченный или отварной вариант, передает ETNT.
Жареный картофель со сливочным маслом точно не поможет похудеть, а вот он же, но отварной и с кожурой содержит большое количество полезных минералов и витаминов.
Также не стоит убирать из рациона кукурузу. В одном початке содержится всего 100 калорий и 3 г клетчатки, такой состав способен на долгое время насытить.
Помимо этого, нутрициолог заявила, что для снижения веса очень полезно употреблять недозрелые бананы. В таких фруктах совсем немного сахара и калорий, однако много крахмала и клетчатки, блокирующих усвоение углеводов.