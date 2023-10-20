Ученые перечислили «вредные» углеводы, помогающие похудеть

Сертифицированные нутрициологи сестры Лакатос назвали мифом утверждение, что для похудения нужно исключить из рациона углеводы.

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Так, специалисты заявили, что кукуруза, свекла, бананы, картофель и другие источники углеводов могут, наоборот, принести пользу для снижения веса.

А вот что действительно стоит убрать из рациона – это белый хлеб, кексы, печенья, булочки и прочую выпечку, а также сухие завтраки и картофель фри. Можно оставить в меню его запеченный или отварной вариант, передает ETNT.

Жареный картофель со сливочным маслом точно не поможет похудеть, а вот он же, но отварной и с кожурой содержит большое количество полезных минералов и витаминов.

Также не стоит убирать из рациона кукурузу. В одном початке содержится всего 100 калорий и 3 г клетчатки, такой состав способен на долгое время насытить.