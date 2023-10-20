Назван чай, помогающий нормализовать сон

«Было доказано, что употребление ананасов или свежего ананасового сока перед сном повышает маркеры мелатонина в мозге на 266 %. После его употребления у человека возникает ощущение успокоения, сна и расслабления», – пояснил эксперт.

Также врач рекомендовал попробовать различные чаи, если человек испытывает проблемы со сном. Это может быть ромашковый или лавандовый чай, а также чай из корня валерианы и коры магнолии. Кроме того, на ночь можно выпить теплое молоко, пишет «МедикФорум».