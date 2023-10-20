Назван чай, помогающий нормализовать сон
Употребление некоторых фруктов перед сном может помочь улучшить качество сна. Об этом рассказал врач общей практики Юрий Завьялов.
«Было доказано, что употребление ананасов или свежего ананасового сока перед сном повышает маркеры мелатонина в мозге на 266 %. После его употребления у человека возникает ощущение успокоения, сна и расслабления», – пояснил эксперт.
Также врач рекомендовал попробовать различные чаи, если человек испытывает проблемы со сном. Это может быть ромашковый или лавандовый чай, а также чай из корня валерианы и коры магнолии. Кроме того, на ночь можно выпить теплое молоко, пишет «МедикФорум».