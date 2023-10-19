Фитнес-эксперт высказалась о противопоказаниях к тренировкам со свободным весом

Фитнес-эксперт Морган Фарго высказалась о противопоказаниях к тренировкам со свободным весом. Ее слова приводит Women's Health.

© Lenta.ru

Фарго отметила, что заниматься с утяжелителями следует с осторожностью тем, у кого есть мышечные травмы, проблемы со здоровьем спины, шеи и суставов, а также беременным и женщинам, которые проходят послеродовое восстановление. При этом она подчеркнула, что в этих случаях можно не исключать силовые тренировки полностью — достаточно проконсультироваться с врачом, чтобы составить список допустимых движений с учетом состояния организма.

Специалист подчеркнула, что перед началом тренировки необходимо размяться. Кроме того, она дала рекомендации по подбору утяжелителей. Фарго посоветовала выбрать максимальный вес, с которым получится выполнить упражнение, не нарушая технику, и сделать при этом несколько сетов.