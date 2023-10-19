Сок, который нужно пить вечером, чтобы крепко спать

Далеко не все тренды из соцсетей можно назвать полезными, но этот — приятное исключение. В Тиктоке завирусился вишневый сок и безалкогольные коктейли на его основе. Пользователи уверяют, что ощутили его пользу. Мол, кисло-сладкий напиток улучшает сон и снимает боль в мышцах после тренировки, еще и способствуя их восстановлению. Эксперты считают, что позитивному влиянию сока на организм есть научное объяснение.

Вишневый сок может помочь при болях в мышцах после тренировки благодаря содержанию в нем таких химических соединений, как полифенолы. «Терпкая вишня также содержит мелатонин и триптофан, сочетание, которое очень полезно в ночное время для улучшения сна», — рассказала изданию Insider диетолог Дженна Вернер. Так что, если вы искали, что бы такого выпить перед сном, вишневый сок будет идеальным вариантом. В качестве альтернативы сгодится и горячий компот на скорую руку из замороженной ягоды.