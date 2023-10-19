Главные ошибки питания в холода

"Действительно, чем калорийнее пища, тем больше от нее образуется тепла. Много калорий в мясе с картофелем или макаронами, в какой-то жирной еде. Но такое употреблять нежелательно. Потому что это лишние калории и может прогрессировать ожирение. В холодное время года вес у людей растет, потому что они так питаются", - отметил эксперт.