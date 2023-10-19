Кардиолог перечислила самые вредные продукты для сердца и сосудов

«Ежедневное избыточное ее употребление приводит к задержке жидкости в организме, развитию отеков, гипертонической болезни и другим заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Важно помнить, что 80% соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на «скрытую соль». Это та соль, которая уже содержится в продуктах. Если учесть, что при приготовлении пищи мы подсаливаем, а часть людей еще и досаливает уже готовую пищу, то становится понятно, что ежедневное потребление уже превышает норму. Самыми солеными являются: хлеб, колбасные изделия, копченые продукты, фастфуд, полуфабрикаты, бульонные кубики, консервы, чипсы, оливки, томатный сок, майонез, соевый и другие соусы. Много соли «прячется» в печенье, некоторых сухих завтраках, привычных нам закусках», — добавила врач.