Стоматологи перечислили преимущества электрических зубных щеток

У электрических зубных щеток есть ряд преимуществ. О них рассказали стоматологи.

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Специалисты отмечают удобство в использовании, даже при низких гигиенических навыках выше вероятность добиться лучшего результата. Электрические щетки совершают в десятки раз больше очищающих движений.

Кроме того, часто производители предусматривают разные режимы для очищения зубов: с повышенной чувствительностью, при ношении брекетов. Кроме того, одну щетку могут использовать все члены семьи, главное не забывать менять насадки.

При выборе электрической щетки стоит учесть количество режимов работы, тип и емкость аккумулятора. От последнего параметра напрямую зависит длительность автономного режима. Современные модели чаще имеют встроенный аккумулятор, довольно быстро заряжаются.