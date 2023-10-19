Стоматологи перечислили преимущества электрических зубных щеток
У электрических зубных щеток есть ряд преимуществ. О них рассказали стоматологи.
Специалисты отмечают удобство в использовании, даже при низких гигиенических навыках выше вероятность добиться лучшего результата. Электрические щетки совершают в десятки раз больше очищающих движений.
Кроме того, часто производители предусматривают разные режимы для очищения зубов: с повышенной чувствительностью, при ношении брекетов. Кроме того, одну щетку могут использовать все члены семьи, главное не забывать менять насадки.
При выборе электрической щетки стоит учесть количество режимов работы, тип и емкость аккумулятора. От последнего параметра напрямую зависит длительность автономного режима. Современные модели чаще имеют встроенный аккумулятор, довольно быстро заряжаются.
Электрические щетки могут быть снабжены специальным индикатором износа щетины. Важно сразу менять щетку при получении сигнала, передает RuNews24.ru.