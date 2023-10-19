Названы необычные полезные свойства подсолнечного масла
Подсолнечное масло — полезный для здоровья продукт, способствующий профилактике катаракты, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, оно содержит в себе витамин Е, который также называют «витамином молодости». Это вещество предотвращает помутнение хрусталика и улучшает зрение.
Врач-офтальмолог Михаил Коновалов подчеркнул, что в подсолнечном масле содержится в два раза больше витамина Е, чем в оливковом. Его польза для глаз была подтверждена по результатам исследования, проведенного китайскими учеными.
Участие в нем приняли свыше 400 тысяч человек, которые либо ежедневно употребляли подсолнечное масло, либо не использовали его вовсе. Выяснилось, что употребление такого масла способствовало снижению риска развития катаракты. В свою очередь врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что подсолнечное масло также полезно и для сосудов.
В нем содержится полиненасыщенные жирные кислоты, а именно омега-3. Они снижают уровень «плохого» холестерина, соответственно атеросклеротических бляшек будет меньше. <...> Сосуды будут более чистыми, — рассказал он.
Врачи рекомендуют россиянам отдавать предпочтение маслу холодного отжима. Оно отличается более светлым оттенком. Его польза объясняется тем, что оно не подвергается сильной термической обработке, способной нейтрализовать витамины и жирные кислоты.