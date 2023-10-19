Какие 3 тренировки подойдут людям с больными коленями

Боль в колене сильно мешает заниматься спортом и вести активный образ жизни. Какие тренировки выбрать, если у вас проблемы с суставом, пишет «Почему болит» со ссылкой на врача-ортопеда, травматолога Амира Муракаева.

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По словам медика, при проблемах с коленями необходимо выбирать особые виды физических нагрузок. Очень важно, чтобы тренировки не травмировали сустав.

Муракаев назвал ошибочным мнение, что скандинавская ходьба облегчает нагрузку на колени, так как вес тела частично переносится на руки. По его словам, этот вид тренировок не уменьшает нагрузку на суставы нижних конечностей, а добавляет её на верхний плечевой пояс, то есть плохо подходит для людей с больными коленями.

1. Плавание и аквааэробика

Занятия в бассейне рекомендуются при любых проблемах с суставами. В воде колени не подвергаются большой нагрузке, а мышцы всего тела работают достаточно.

2. Стретчинг (растяжка)

Важно не путать растяжку с пилатесом или йогой, поскольку они содержат упражнения, которые могут быть опасны для людей с болями в коленях. Стретчинг же помогает разгрузить суставы.

3. Тренажёрный зал

«Велотренажёр в данном случае будет наиболее безопасным для коленных суставов», — считает Муракаев.