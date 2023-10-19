Названы самые полезные для здоровья щитовидки продукты

Заболеваниями, связанными с щитовидной железой, страдает огромное количество людей. При этом нестабильное состояние этого органа возникает у лиц разного пола и возраста.

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Врач-диетолог Крутика Нанавати в интервью порталу She Finds, выдержки из которого публикует ЗОЖ.news, назвала самые полезные для здоровья щитовидки продукты.

По словам специалиста, к ним относятся морепродукты, листовая зелень, бразильские орехи и костный бульон, так как все они богаты питательными веществами и могут помочь поддерживать нормальное функционирование щитовидной железы, играя важную роль в регуляции веса, обмена веществ и общего здоровья организма.

«Так, морепродукты, включая тунец, лосось и креветки, являются отличными источниками йода, необходимого для выработки гормонов щитовидной железы, – пояснила медик. – Регулярное употребление этих продуктов может поддерживать здоровую функцию щитовидной железы, общее здоровье сердца, мозга и помочь в контроле веса».

Листовая зелень, отметила Нанавати, также поможет щитовидке быть здоровой до самой старости. В этой связи она рекомендует включить в рацион питания шпинат и листовую капусту.

«Они богаты антиоксидантами, витаминами, включая витамины А и С, а также минералами, играющими жизненно важную роль в поддержании здоровья щитовидной железы», – подчеркнула врач.

Богатейшим источником селена, по словам диетолога, являются бразильские орехи. Поэтому всего два таких ореха в день могут обеспечить рекомендуемую суточную норму селена, что делает их удобным и эффективным дополнением к любой диете, поддерживающей работу щитовидной железы.