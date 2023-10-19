Врач раскрыл неочевидный способ борьбы с бессонницей

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл россиянам неочевидный способ борьбы с бессонницей. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рекомендовал есть мед, чтобы засыпать быстрее. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».