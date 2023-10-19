Названа обязательная при хронических болях в спине процедура

МРТ позвоночника — одна из обязательных процедур при хронических и сильных болях в спине, рассказал NEWS.ru ортопед-травматолог Максим Саутин. Медик подчеркнул, что исследование направлено на выявление межпозвоночных грыж, вызывающих «прострелы» и в спине, и в нижних конечностях.

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Эксперт добавил, что большинство межпозвонковых грыж провоцируют спазм мышцы — основную причину болевых ощущений, борьба с ней осуществляется за счет реабилитационной терапии, физиотерапии и упражнений, перераспределяющих нагрузку. Саутин отметил, что на фоне лечения межпозвонковая грыжа может уменьшиться.

Шаг первый — обратитесь к ортопеду-травматологу или неврологу. Шаг второй — МРТ того отдела позвоночника, где предполагается наличие грыжи. Третий — повторная консультация и определение, насколько связана грыжа с симптомами. Четвертый — если нужна операция, обратитесь к реабилитологу. Пятый — через год повторить МРТ, оценить динамику увеличения или уменьшения грыжи, — добавил Саутин.

Медик подчеркнул, что грыжи различной локализации по-разному себя проявляют и могут быть в большей или в меньшей степени опасными. Собеседник отметил, что грыжи в области шейного отдела позвоночника могут приводить к большим проблемам как со стороны верхних конечностей, так и со стороны иннервируемых органов ниже области компрессии.