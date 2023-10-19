Ученые рассказали, как сохранить молодость после 40 лет

Группа американских исследователей из Национального института здоровья штата Мэриленд проанализировала данные масштабной работы, освещающей реакцию организма на ограничение в потреблении энергии.

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Они пришли к выводу, что сокращение калорий в дневное время стимулирует укрепление мышц, а также замедляет возрастные изменения. Данное исследование было опубликовано в издании Aging Cell.

В ходе анализа стало известно, что даже сокращение калорий всего на 12 процентов может быть достаточным для активации биологических процессов.

При этом ученые обнаружили молекулярную природу преимуществ от данных ограничений.

При регулярном ограничении калорий участникам исследования удавалось сбрасывать лишний вес, сохраняя при этом мышечную массу.