Эксперт рассказала о пользе хайкинга для физической формы

Специалист рассказала, что хайкинг — пеший поход — помогает укрепить мышцы спины и нижней части тела, сжечь калории, улучшить равновесие и стабильность. Кроме того, этот вид активности благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.

Эксперт отметила, что хайкинг также помогает справиться со стрессом, поскольку выполнение любого вида деятельности на свежем воздухе связано с более высоким показателем WBS — well-being score (показатель благополучия — прим. «Ленты.ру»). Она порекомендовала отправляться в поход в группе или в паре, что способствует также социализации.