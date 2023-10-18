Врач назвала необходимые для пенсионеров витамины

У пожилых людей часто наблюдается дефицит витаминов А, С, D и B в организме, заявила терапевт Татьяна Романенко.

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«Оптимальный витаминный и микроэлементный состав – это залог хорошего самочувствия, здоровья и долголетия для пожилых людей», – сказала Романенко.

У многих людей пожилого возраста развивается гиповитаминоз. Причинами этого состояния могут быть плохой рацион, стресс и прием некоторых лекарств, а также заболевания ЖКТ, которые влияют на нарушение процесса усвоения полезных веществ.

Чаще всего пенсионеры испытывают дефицит витамина С, который помогает предотвращать развитие рака и выступает антиоксидантом. А нехватка этого витамина негативно сказывается на состоянии сосудов.

В случае нехватки витаминов группы В у пожилых людей появляются проблемы с ЦНС, страдает зрение и пищеварение, а также возникает риск анемии. На зрение негативно влияет и нехватка витамина А. Распространенной проблемой также является дефицит витамина D, который вырабатывается в организме под воздействием солнечных лучей. Его нехватка значительно повышает риск развития остеопороза.