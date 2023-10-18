Стоит значительно сократить употребление продуктов с содержанием подсластителя под названием аспартам. Об этом порталу NEWS.ru рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.

Аспартам является искусственным подсластителем, который используется в качестве заменителя сахара и как пищевая добавка E951. Он содержится во многих газированных напитках, фастфуде и полуфабрикатах.

По словам специалиста, потребление пищи с аспартамом повышает риск развития различных серьезных заболеваний, в том числе онкологии.

"Формально нужно ждать десятилетия, чтобы говорить о реальных последствиях употребления вещества. Я советую сократить употребление газировок, сладких напитков. Пейте их как можно реже", – поделился своим мнением врач.

В июле этого года Всемирная организация здравоохранения признала подсластитель аспартам потенциальным канцерогеном. Это означает, что его воздействие на организм человека повышает вероятность возникновения злокачественных образований.