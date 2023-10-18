В Роспотребнадзоре рассказали, почему важно мыть бороду после еды и прогулок

"Она (прим. – борода) может собирать в себе продукты питания, пыль, мусор, а также на ней могут оседать кожные частицы и капли слюны. Все это может привести к возникновению неприятного запаха, раздражения кожи и появлению прыщей", – говорится в сообщении ведомства.