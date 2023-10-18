В Роспотребнадзоре рассказали, почему важно мыть бороду после еды и прогулок

В Роспотребнадзоре рассказали, в каких случаях нужно мыть бороду
Промывать бороду следует после курения, приема пищи и прогулок. Соответствующие рекомендации озвучили специалисты Роспотребнадзора в своем официальном телеграмм-канале.
Сегодня, 18 октября, отмечается Всемирный день бороды. В честь особой даты в ведомстве напомнили, что регулярная чистка бороды с помощью гребня или расчески поможет убрать скопившиеся частицы пыли и сделает волосы более управляемыми.
Простое правило не только позволит сохранить бороду аккуратной и эстетичной, но и обезопасит от попадания в организм бактерий, которые откладываются в том числе на лице.
"Она (прим. – борода) может собирать в себе продукты питания, пыль, мусор, а также на ней могут оседать кожные частицы и капли слюны. Все это может привести к возникновению неприятного запаха, раздражения кожи и появлению прыщей", – говорится в сообщении ведомства.
Помимо этого, есть риск развития различных инфекций и грибковых заболеваний, предупредили эксперты.
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