Стало известно, что раздражает россиян в тренажерном зале

«Слишком открытые топы с интригующим декольте, чрезмерно короткие шорты — это то, что отвлекает от занятий, а порой и раздражает, каждого третьего клиента. Потому желательно быть умеренным в выборе спортивной формы. Одежда должна быть эстетичной и, конечно, комфортной. А принципы ее выбора — это отдельная длинная история», — сказала фитнес-эксперт.