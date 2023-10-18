Гастроэнтеролог рассказала, как проявляется нехватка витаминов

О нехватке витаминов в организме могут свидетельствовать такие признаки, как: ломкие волосы и ногти, сухая кожа, постоянная усталость. А избыток витаминов в организме может проявляться тошнотой, рвотой, головной болью. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в интервью Pravda.Ru. Специалист также поделилась советами, как восстановить баланс витаминов в организме.

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Нехватку или переизбыток конкретных микроэлементов в организме могут выявить только лабораторные анализы. Они либо назначаются врачами, либо сдаются самостоятельно, например, при прохождении профилактического осмотра.

В любом случае, не нужно заниматься самолечением, которое может сделать только хуже, а строго следовать рекомендациям врача, отметила специалист. Для того, чтобы поддерживать баланс витаминов в повседневной жизни, достаточно придерживаться здоровой диеты, включающей овощи, фрукты, мясо, крупы и кисломолочные продукты.