Почему утро надо начинать со стакана теплой воды

Врачи разных специальностей рекомендуют каждое утро сразу после пробуждения выпивать стакан воды. Для чего это нужно и почему вода должна быть теплой, а не холодной, пояснила врач-гастроэнтеролог, диетолог Ольга Помойнецкая.

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Вода нужна не только для того, чтобы убрать обезвоживание, поскольку организм всю ночь терял влагу с потом и дыханием. Вода, выпитая сразу после пробуждения, поможет правильной работе желудочно-кишечного тракта, а значит, и нормальному метаболизму.

"Почему вода должна быть теплая? Потому что именно теплая вода запускает процесс пищеварения после сна, активизирует работу желчного пузыря, делает желчь текучей. Это хорошая профилактика запора. К тому же происходит расслабление пищевода, сфинктера, желудка", - пояснила доктор Помойнецкая в своем Telegram-канале.

Кроме того, как уже сказано выше, стакана воды обеспечит восполнение водного баланса после сна, и у человека не появится желания запивать пищу во время завтрака, а это обеспечит хорошее пищеварение.