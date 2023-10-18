Что будет, если слишком много заниматься спортом: названа опасность для женщин
Избыточные занятия спортом приводят к возникновению у женщины комплекса триады атлеток или спортсменок, рассказала «Газете.ru» врач-репродуктолог Юлия Колода. Что это значит?
«Это менструальная дисфункция. Снижение жировой ткани, нарушение менструального цикла вплоть до полного прекращения менструаций и потеря костной массы. Общепринятой особенностью женской атлетической триады является низкий уровень эстрогенов — гормона, который управляет плотностью костной ткани и репродуктивной системой», — рассказала Юлия Колода.
По словам эксперта, таким пациентам назначают заместительные препараты с эстрогенами, если они не могут в данный момент отказаться от спорта. Вероятно, речь о тех случаях, когда это связано с профессией. Во всех остальных случаях врач категорически не советует слишком много заниматься спортом.
«Однако если женщина занимается спортом просто для поддержания здоровья, то мы рекомендуем все же избегать избыточных нагрузок и поддерживать массу тела, в особенности жировой ткани, в пределах нормальных значений. У нас сейчас много пациенток с дефицитом массы тела, с анорексией», — объяснила репродуктолог.