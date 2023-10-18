Что будет, если слишком много заниматься спортом

Избыточные занятия спортом приводят к возникновению у женщины комплекса триады атлеток или спортсменок, рассказала «Газете.ru» врач-репродуктолог Юлия Колода. Что это значит?

По словам эксперта, таким пациентам назначают заместительные препараты с эстрогенами, если они не могут в данный момент отказаться от спорта. Вероятно, речь о тех случаях, когда это связано с профессией. Во всех остальных случаях врач категорически не советует слишком много заниматься спортом.