Диетолог рассказала об опасности шоколада без сахара

Горький шоколад до сих пор считается самой полезной сладостью, заявила диетолог Анна Белоусова.

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В беседе с “НСН” она рассказала, что к сладостям с сахарозаменителями нужно относиться с особой осторожностью. Некоторые из них обладают неприятными побочными действиями и могу нанести непоправимый вред здоровью.

Например, фруктоза отличается от сахара тем, что всасывается значительно медленнее, вследствие чего поджелудочная железа напрягается не так сильно, чтобы выработать инсулин.

Диетолог отметила, что существует шоколад с добавлением ксилита и сорбита. Его, как правило, употребляют диабетики. Однако такой шоколад имеет побочный эффект – если его переесть, можно столкнуться с диареей.

Некоторый шоколад изготавливают с добавлением аспартама и цикламата. Регулярное употребление этих сахарозаменителей пагубно сказывается на работе почек и печени, поэтому лучше не покупать шоколад с таким составом.

Однако диетолог сообщила, что есть сахарозаменитель, который не наносит вред организму, называется он стевия. Он не разрушается при нагревании и не влечет за собой негативных последствий. Сладости с добавлением стевии довольно специфические на вкус, поэтому какое-то время уйдет на то, чтобы привыкнуть к нему.