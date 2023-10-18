Врач назвала пять правил питания для тех, кому за 50

После 50 лет правильное питание играет особенно важную роль для поддержания хорошего самочувствия, рассказала aif.ru заведующая кафедрой гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА РФ, кандидат медицинских наук Эльвира Фесенко. По ее словам, в пять основных правил питания для людей в зрелом возрасте входит контроль за калориями и гликемическим индексом.

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Как рассказала врач, суточная энергетическая ценность пищи не должна превышать 2500 ккал. При этом еда должна быть сбалансированной по микро- и макронутриентам — жирам, белкам, углеводам, витаминам и минералам.

Если у вас есть хронические заболевания, то режим и характер питания нужно согласовать с лечащим врачом. Ведь любое заболевание подразумевает под собой особые рекомендации в выборе блюд, продуктов и способов их приготовления, — подчеркнула специалист.

Правилом номер два гериатр назвала уменьшение нагрузки на пищеварение. С возрастом желудочно-кишечному тракту становится сложнее переваривать такие продукты, как жилистое мясо, грибы или пережаренные изделия. Поэтому их долю в рационе следует сократить или вообще исключить, а для облегчения работы ЖКТ и жевательного аппарата продукты лучше варить, тушить, готовить на пару и запекать без масла.

Третьим правилом питания является контроль гликемического индекса (ГИ) в рационе, продолжила эксперт. Продукты с высоким ГИ ускоряют старение, а высокий уровень сахара и инсулина в крови негативно отражается на здоровье.

Исходя из этого, существует правило номер четыре — употребление свежих овощей и фруктов, отметила гериатр. Они имеют более низкий гликемический индекс, чем продукты, подвергшиеся тепловой обработке.