Проще, чем кажется: как защитить организм от вирусов

Осень перешла в предзимнюю фазу, наступил сезон простуд. Вместе с врачом-иммунологом Владимиром Болибоком «Вечерняя Москва» разбиралась, как помочь нашему организму противостоять вирусам.

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— Первый фактор, почему мы больше склонны болеть осенью и зимой, — хронобиологический. Когда Земля разворачивается в СолнцуЮжным полушарием, снижается солнечная активность и, соответственно, воздух перестает облучаться ультрафиолетом, в приземном воздухе снижается содержание озона, и он теряет свои бактерицидные свойства. Поэтому все, что мы выдыхаем, «выкашливаем», — все это в воздухе сохраняется. Второй фактор — у человека в головном мозге есть железа: эпифиз, или шишковидная железа.

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В народе ее называют «третий глаз». Она реагирует на освещенность. Чем ярче дневной свет и темнее ночь, тем больше она вырабатывает мелатонина, то есть вещества, которое поддерживает работоспособность эндокринной и иммунной систем. В холодное время года мелатонина у нас меньше. А третий сезонный фактор — наличие витаминов в пище. Основной их источник все-таки — растительные продукты. Сейчас местные сезонные овощи и фрукты потихоньку кончаются, а парниковая продукция не так полезна.

Импортные же дары природы из экзотических стран утрачивают большую часть витаминов при перевозке.

Еще одна из причин частых простуд зимой — в особенностях нашей социально-хозяйственной деятельности. Зимой мы, как правило, «набиваемся» в закрытые, слабо проветриваемые помещения, и это способствует усиленной передаче вирусов ОРВИ, гриппа.

Враг иммунитета

Ежедневный длительный стресс приводит к тому, что кортизола в крови становится очень много, и гормон, полезный в маленьких количествах, начинает угнетать иммунитет. Постарайтесь ограничить «нервные» эпизоды в жизни.

Двигайтесь

Сберечь иммунитет помогут небольшие физические нагрузки. 20 минут активных занятий ежедневно достаточно, чтобы защитные силы организма были в тонусе. Людям молодым и среднего возраста врачи советуют заниматься физкультурой не менее двух раз в неделю.

Пожилым гражданам стоит сделать упор на легкие аэробные нагрузки: скандинавскую ходьбу или прогулку в спортивной обуви.

Прививайся!

Врачи советуют сделать прививку от гриппа. В группе риска сегодня находятся дети до трех лет. С вирусом гриппа они еще не сталкивались ни разу в своей жизни, поскольку во время пандемии ковида гриппа практически не было. Все, кто родился зимой 2020 года, не знают, что такое грипп. Вторая группа тех, кому обязательно нужно привиться, — люди от 60 и старше. Их иммунная система «забыла» вирус гриппа

Больше света!

Чаще выходите на улицу — особенно если светит солнце. Именно оно повышает настроение, снижает стресс. Чтобы получить пользу от солнечных ванн зимой, достаточно бывать на солнце около двух часов.

Нормализовать вес

Тучность — враг иммунитета. Жировая ткань, которая покрывает чаще всего не только тело, но и внутренние органы, вырабатывает вредные гормоны, способствующие развитию воспалительных процессов в организме. Так, лишняя масса тела создает невидимую, но ощутимую нагрузку на иммунитет, которому приходится «бороться» за здоровье со своим собственным организмом

Закаливанию — да!

Когда вы после душа обливаетесь холодной водой или обтираетесь мокрым полотенцем, организм получает легкий стресс: выбрасывается небольшое количество стрессорных гормонов — адреналин, норадреналин, которые регулируют сосудистые реакции, плюс — кортизол, гормон, который в небольшой дозе неплохо «подхлестывает» иммунитет

Спать надо правильно

Многие специалисты считают, что важные гормоны вырабатываются у нас примерно с 22:00 до 05:00. Время с вечера до полуночи очень ценно для восстановления сил. Привычка засиживаться за полночь за компьютером или гаджетами — очень вредная. Во время сна в темное время суток вырабатывается гормон молодости — мелатонин. Сон на удобной подушке — настоящий эликсир молодости

Принимайте витамины и биодобавки

Но обязательно консультируйтесь с врачом. У витаминов тоже бывают передозировки. БАДы иногда обогащают экстрактами трав. Шиповник, боярышник, эхинацея, рябина в сочетании с витаминами помогают «взбодрить» защитные силы организма. Однако некоторые экстракты, например зверобоя, нельзя принимать при определенных заболеваниях

Замороженные ягоды — наше все!

Лучше всего витамины сохраняются, как ни странно, в свежезамороженных продуктах из магазина. Если вы купили замороженную малину, разморозили ее, но варить не стали, а сразу съели — получите витамины, почти как из свежей ягоды.

Старше 30? Береги здоровье!

После 30 лет у всех нас потихоньку начинает проявляться возрастной иммунодефицит, это один из самых первых признаков старения. Связано это с деятельностью вилочковой железы, или тимуса. К 30 годам эта железа практически полностью исчезает: железистая ткань заменяется на жировую. Поэтому всем, кто старше 30, настоятельно рекомендуется регулярно проходить диспансеризацию.

Долой алкоголь

Откажитесь от спиртного. Этанол угнетает нашу иммунную систему, ослабляет защитный барьер, вымывает из организма витамины и минералы: магний, кальций, витамин B12 и многое другое.

Полезные привычки

Во время пандемии ковида мы выработали некоторые привычки, которые полезно вспоминать в каждый «простудный» сезон. От любых инфекций помогают социальная дистанция, мытье рук и лица мылом, обработка поверхностей.

Аллергия на холод

Иногда за аллергию на холод принимают насморк, но это вазомоторный ринит. А аллергическая реакция обычно протекает в форме холодовой крапивницы: на тех участках кожи, которые подвергаются воздействию холода, появляются краснота и волдыри. Это связано с тем, что в крови появляются белки-криоглобулины. Эти патологические белки и вызывают такую реакцию. Как правило, это не самостоятельное заболевание, а симптом каких-то других проблем со здоровьем. Нужно пройти полное медицинское обследование.