Врач-эпидемиолог объяснила, когда нужно носить маски
Главный эпидемиолог республиканского Минздрава Нина Овчинникова рассказала о методах профилактики гриппа и ОРВИ.
Она заявила, что ношение маски на улице не является обязательным для здоровых людей. Однако, если вы заболели, рекомендуется надевать маску и не ходить на работу.
Наиболее эффективным способом профилактики заболевания является вакцинация. Вакцинация имеет высокую эффективность и защищает от заболевания, тяжелых осложнений и даже смертельных исходов.
Инфекции гриппа и ОРВИ передаются воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Поэтому очень важно обрабатывать руки антисептиком и часто мыть их.
Для укрепления иммунитета рекомендуется употреблять больше фруктов и особенно местных ягод. Это поможет поддержать организм и сделать его более устойчивым к инфекциям.
Нина Овчинникова призвала граждан быть внимательными к своему здоровью и следовать рекомендациям по профилактике, чтобы минимизировать риск заболевания гриппом и ОРВИ.