Диетолог поделилась секретом идеального блюда для набора массы

Шаурма, в приготовлении которой использовали цельнозерновой лаваш, а также много курицы и овощей, может стать полезным приемом пищи для тех, кто набирает мышечную массу, сообщает диетолог Наталья Круглова.

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В беседе с NEWS.ru она рассказала, что вместо жирного майонеза можно использовать греческий йогурт, который содержит большое количество белка.

Чтобы набрать мышечную массу, необходимо придерживаться особого питания с высоким содержанием белков и необходимых аминокислот. И в курином мясе как раз содержатся все необходимые вещества.

Эксперт уверена, что правильная шаурма с большим количеством овощей станет неплохой альтернативой привычным блюдам для тех, кто занимается спортом и контролирует питание.