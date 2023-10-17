Врач рассказал о диете, позволяющей молодеть на глазах

С возрастом у человека замедляется метаболизм. А это прямой путь не только к лишнему весу, но и болезням ЖКТ, щитовидной железы, а также проблем кожей. Причём чем больше возникнет проблем со здоровьем, тем отчетливее проявится на лице возраст.

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Врач-терапевт Олег Перкушин в интервью изданию «Кубанские новости» сообщил, какая диета поможет скрыть реальное положение дел, улучшить состояние кожи, волос, внутренних органов, а также помолодеть буквально на глазах.

По словам специалиста, активизировать работу щитовидной железы, желудка, кишечника, а также почек и печени помогут свежие овощи, фрукты, морская рыба, мясо птицы, яйца орехи и грибы.

А вот консервы, маринованные овощи, сладкие джемы и варенья, а также белый хлеб, каши быстрого приготовления и кофе с молоком надо исключить из своего меню.