Фитнес-тренер рассказал, влияет ли алкоголь на набор веса

Напитки и блюда, куда добавляется алкоголь, будут очень калорийными, что может сказаться на весе. Чрезмерное потребление алкоголя также вредит гормональной системе. Мастер-тренер бренда фитнес-клубов XFIT Дмитрий Трощенков объяснил, что алкоголь делает с весом и как влияет на похудение.

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Специалист отмечает, что алкоголь – очень калорийный напиток, поэтому способствует набору лишнего веса. Алкоголь также повышает гормон грелин, отвечающий за чувство голода. В связи с этим к алкогольным напиткам подходят разнообразные закуски, пояснил Трощенков.