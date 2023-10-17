Диетолог рассказал, как снизить уровень холестерина

Диетолог Кабанов рассказал, как снизить уровень холестерина
Повышенный уровень холестерина плохо сказывается на сосудах. Диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал, что для поддержания здорового образа жизни важно сформировать рацион, чтобы продукты перестали быть причиной повышенного холестерина.
Диетолог отметил, что чрезмерное потребление продуктов с насыщенными жирами, трансжирами и природными трансжирами может спровоцировать рост количества холестерина в крови. Чтобы этого избежать, необходимо снизить число продуктов животного и молочного происхождения, например, сливочного масла.
Кабанов подчеркнул, что калорийный рацион, включая продукты с быстрыми углеводами и сахарами, также приводит к повышенному холестерину. По его словам, потребление сахара считается вредной привычкой, которая в основном приносит вред организму.
«Необходимо полностью отказаться от сладких напитков, лишних сладких продуктов, продуктов из быстрых углеводов, сократить потребление мясных и молочных продуктов. Особенно важно добавить в рацион растительной белковой пищи», – добавил диетолог в беседе с Pravda.ru.
Переход на сбалансированное питание, включающее растительные продукты, богатые клетчаткой, цельнозерновые продукты, фрукты и овощи, следование правилам помогут сбросить вес и снизить холестерин.