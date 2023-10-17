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Польза мозгу и сердцу: врач назвал продукты, которые помогут спастись от деменции и атеросклероза

Сохранить здоровье мозга и сердца помогут орехи. Об этом рассказал «Московскому комсомольцу» врач и телеведущий Александр Мясников.

Врач назвал продукты, которые помогут сохранить здоровье сердца
© Unsplash

По его словам, в орехах содержится много полезных биологически активных веществ: клетчатка, белки, жиры, углеводы, а также различные микроэлементы и витамины. Хотя это довольно калорийный продукт, врачи советуют съедать по 50 граммов ежедневно.

Мясников рекомендует употреблять сырые орехи без соли и жарки. В измельчённом виде их можно добавить в любое блюдо. Этот продукт богат растительными жирами, которые снижают уровень холестерина и предотвращают развитие атеросклероза. Также орехи (особенно грецкие) используют для профилактики и лечения деменции. Для здоровья сердечно-сосудистой системы наиболее полезен миндаль.