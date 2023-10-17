Врач назвал продукты, которые помогут сохранить здоровье сердца

Польза мозгу и сердцу: врач назвал продукты, которые помогут спастись от деменции и атеросклероза
Сохранить здоровье мозга и сердца помогут орехи. Об этом рассказал «Московскому комсомольцу» врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, в орехах содержится много полезных биологически активных веществ: клетчатка, белки, жиры, углеводы, а также различные микроэлементы и витамины. Хотя это довольно калорийный продукт, врачи советуют съедать по 50 граммов ежедневно.
Мясников рекомендует употреблять сырые орехи без соли и жарки. В измельчённом виде их можно добавить в любое блюдо. Этот продукт богат растительными жирами, которые снижают уровень холестерина и предотвращают развитие атеросклероза. Также орехи (особенно грецкие) используют для профилактики и лечения деменции. Для здоровья сердечно-сосудистой системы наиболее полезен миндаль.