Способы, которые помогут развить память

Забывание – естественный процесс, который необходим для организма. Таким образом мозг стирает информацию, чтобы помочь нервной системе не перенапрягаться.

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Однако забывчивость может сильно усложнять жизнь. К счастью, есть способы, которые помогут натренировать память. “Рамблер” рассказывает о методах запоминания, которые помогут вернуть внимательность.

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Ассоциативный ряд и зрительные образы

Запоминать новую информацию проще, если ассоциировать ее с уже имеющимися знаниями. Суть метода заключается в том, чтобы соединить известное и неизвестное, найти уже знакомые признаки в чем-то новом. Например, при необходимости запомнить число 268 можно представить его в виде 2+6=8. Или для запоминания марки машины “Лексус” провести ассоциацию с женским именем “Алекса” или с леской. Такой способ помогает запоминать все, от дорожных знаков до номеров телефонов.

Зрительные образы тоже помогают в запоминании новой информации. Необходимо представить ее в виде объемного и красочного рисунка и зафиксировать изображение. Когда придется вспомнить новую информацию, перед глазами сразу же всплывет нарисованный в воображении рисунок, который даст подсказку.

Иностранные языки

Один из лучших способов развития памяти – изучение другого языка. Сталкиваясь с новыми словами и конструкциями, мозг активно начинает работать и выходить из зоны комфорта. При изучении нового языка стоит начать с малого, например, с усвоения простейшей грамматики и знакомства с базовыми словами. Постепенно нужно увеличивать нагрузку, чтобы мозг регулярно сталкивался с новыми задачами.

Что-то новое каждый день

Некоторые действия человек вынужден совершать ежедневно. Например, чистить зубы, ходить одной и той же дорогой до дома или каждые выходные ездить на природу. Рутина не способствует работе мозга, из-за чего регулярные обязанности выполняются на автомате. Поэтому, чтобы вернуть памяти былую силу, необходимо периодически отказываться от привычных действий. Например, приготовить на ужин что-то новое или изменить свою утреннюю рутину.

Заучивание стихотворений наизусть