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8 признаков того, что вам крайне опасно заниматься на беговой дорожке

Хотя физическая нагрузка положительно сказывается на здоровье, важно обращать внимание на сигналы тела во время упражнений.

8 признаков того, что вам опасно заниматься на беговой дорожке
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Слишком сильные усилия могут иметь серьёзные последствия, пишет Hindustan Times со ссылкой на кардиологов и ортопедов.

Какие же признаки могут указывать на опасность занятий на беговой дорожке?

  1. Боль или дискомфорт в груди. Хотя лёгкое жжение в груди может быть нормальным явлением во время тренировки, острая или продолжительная боль указывает на проблему с сердцем.
  2. Одышка. Если вы испытываете сильную или внезапную одышку, это может быть тревожным сигналом.
  3. Головокружение или предобморочное состояние. Это может указывать на проблемы с кровяным давлением или кровообращением.
  4. Нерегулярное или учащённое сердцебиение. Мониторинг сердечного ритма во время тренировки может помочь выявить отклонения в работе органа.
  5. Тошнота или рвота. Эти симптомы могут предупреждать о перенапряжении организма.
  6. Сильная усталость. Слабость после тяжёлой тренировки является нормальным явлением, но сильная усталость во время упражнений может указывать на проблемы с кровообращением.
  7. Холодный пот. Он может сигнализировать о проблемах с сердцем, особенно если сопровождается другими симптомами, такими как боль в груди или одышка.
  8. Боль или дискомфорт в других частях тела. Помимо боли в груди, к любой необычной боли или дискомфорту в руках, шее, челюсти или спине во время тренировки следует относиться серьёзно. Эти симптомы иногда могут указывать на проблемы с сердцем, и их не следует игнорировать.
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