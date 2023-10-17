8 признаков того, что вам опасно заниматься на беговой дорожке

8 признаков того, что вам крайне опасно заниматься на беговой дорожке
Хотя физическая нагрузка положительно сказывается на здоровье, важно обращать внимание на сигналы тела во время упражнений.
Слишком сильные усилия могут иметь серьёзные последствия, пишет Hindustan Times со ссылкой на кардиологов и ортопедов.
Какие же признаки могут указывать на опасность занятий на беговой дорожке?
- Боль или дискомфорт в груди. Хотя лёгкое жжение в груди может быть нормальным явлением во время тренировки, острая или продолжительная боль указывает на проблему с сердцем.
- Одышка. Если вы испытываете сильную или внезапную одышку, это может быть тревожным сигналом.
- Головокружение или предобморочное состояние. Это может указывать на проблемы с кровяным давлением или кровообращением.
- Нерегулярное или учащённое сердцебиение. Мониторинг сердечного ритма во время тренировки может помочь выявить отклонения в работе органа.
- Тошнота или рвота. Эти симптомы могут предупреждать о перенапряжении организма.
- Сильная усталость. Слабость после тяжёлой тренировки является нормальным явлением, но сильная усталость во время упражнений может указывать на проблемы с кровообращением.
- Холодный пот. Он может сигнализировать о проблемах с сердцем, особенно если сопровождается другими симптомами, такими как боль в груди или одышка.
- Боль или дискомфорт в других частях тела. Помимо боли в груди, к любой необычной боли или дискомфорту в руках, шее, челюсти или спине во время тренировки следует относиться серьёзно. Эти симптомы иногда могут указывать на проблемы с сердцем, и их не следует игнорировать.
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