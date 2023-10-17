8 признаков того, что вам опасно заниматься на беговой дорожке

Хотя физическая нагрузка положительно сказывается на здоровье, важно обращать внимание на сигналы тела во время упражнений.

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Слишком сильные усилия могут иметь серьёзные последствия, пишет Hindustan Times со ссылкой на кардиологов и ортопедов.

Какие же признаки могут указывать на опасность занятий на беговой дорожке?